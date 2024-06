Grecia, qual è l'isola da evitare: il consiglio degli esperti

25 giugno 2024 a

Scegliere la meta delle vacanze a volte non è facile. Di certo, uno dei Paesi che ogni anno accoglie più turisti è la Grecia, che con le su 227 isole mette a tutti l'imbarazzo della scelta. A dire la loro, dando qualche consiglio a chi è ancora in cerca di un volo last minute, sono stati due travel blogger, Marina e Alexander Kaulartz, che finora hanno visitato 15 isole elleniche, raccontando tutte le loro avventure sul loro profilo Instagram.

La coppia ha stilato per il Daily Mail una classifica delle 4 migliori isole da visitare più un'isola da evitare. Tra quelle consigliate c'è Naxos, la più grande delle Cicladi e "la più completa tra le isole", come hanno spiegato i due. "Lunghe spiagge, ristorantini direttamente sulla spiaggia, piccoli villaggi e buon cibo. Naxos è anche un ottimo punto di partenza per visitare le 'Piccole Cicladi', come l'isola di Koufonisia". Poi c'è Milos, un'isola vulcanica dell'Egeo a nord di Creta, famosa soprattutto per la spiaggia di Sarakiniko, che ricorda un paesaggio lunare. "A Milos ci si sente come in un altro mondo", ha raccontato la coppia.

Tra i consigli spunta anche la piccola isola di Kimolos che ha 810 abitanti e ospita "la spiaggia più bella dell'Egeo: Prasa Beach". "Non abbiamo mai visto un mare così cristallino e una spiaggia di sabbia bianca e fine in nessun'altra parte del mondo", hanno rivelato Marina e Alexander. Infine, c'è Folegandros, di cui la coppia ha detto: "Ci ha colpito a prima vista con la sua colorata e accogliente Chora", cioè la città principale. Invece l'isola da evitare, secondo loro, è Mykonos, troppo "affollata e costosa".