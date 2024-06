Zaporizhzhia, "stazione di controllo radiazioni completamente distrutta"

26 giugno 2024 a

L'offensiva russa in Ucraina prosegue, senza soluzione di continuità. E di primo mattino, oggi - mercoledì 26 giugno - arrivano echi spaventosi da Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare occupata dalle forze russe. Secondo quanto riporta la Tass, agenzia di Mosca, un attacco aereo delle forze di Kiev ha distrutto la stazione di controllo delle radiazioni di Zaporizhzhia (Znpp).

"La stazione di controllo delle radiazioni a Velikaya Znamenka è stata completamente distrutta a seguito di un colpo di artiglieria ucraino", si legge in un messaggio della Znpp pubblicato su Telegram. La stazione di Velikaya Znamenka si trova a circa 27 km a ovest della centrale di Zaporizhzhia, nel villaggio di Velyka Znamyanka. La notizia viene poi confermata anche dal canale Telegram della direzione russa dell'impianto nucleare.

"Gli specialisti - fanno sapere gli uomini di Vladimir Putin - della centrale nucleare hanno effettuato una serie di misure compensative per stabilire la situazione delle radiazioni nell'area dell'impianto", si legge nel messaggio. Secondo quanto riferito, il tasso di radiazioni non supera i livelli previsti dalla norma. Ma, per ovvie ragioni, cresce la paura di un incidente nucleare.