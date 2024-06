Usa, arriva la smentita ufficiale su Joe Biden: "Ovviamente non si ritirerà"

28 giugno 2024 a

Dopo il disastroso confronto telefisivo con l'ex presidente statuninete Donald Trump, la leadership di Joe Biden è quanto mai in bilico. Il democratico, infatti, è sembrato in difficoltà fisica e non ha retto il vigore dell'avversario alla corsa alla Casa Bianca. E ora in molti all'interno del Partito democratico stanno cominciando a mettere in discussione la sua candidatura per le presidenziali. Ma da un funzionario della campagna elettorale del presidente è arrivata una chiara smentita. "Ovviamente non si ritirerà", ha detto il portavoce della campagna Biden Seth Schuster a The Hill.

Secondo un sondaggio della Cnn, però, il democratico avrebbe chiaramente perso il dibattito televisivo contro Donald Trump. Il 67% degli intervistati ritiene infatti che il repubblicano abbia avuto la meglio. E solo il restante 33 per cento è rimasto impressionato dal democratico. Un dato che si riflette e si rifletterà anche nei sondaggi per la corsa alla Casa Bianca. Alla vigilia dello scontro televisivo, Trump era in vantaggio di 4 punti su Sleepy Joe. E, visto l'esito del confronto, è facile immaginare che il distacco tra i due si farà sempre più largo.

Come detto, Biden è sembrato al quanto affaticato nel dibattito con il tycoon. In un video diventato virale sui social si vede Sleepy Joe, completamente inebetito e imbambolato, mentre la first lady cerca di incitarlo dopo il duello dal quale il marito è uscito a pezzi. "Hai fatto un ottimo lavoro, hai risposto a tutte le domande", lo incita invece Jill. Ma il presidente americano sembra non capire. Quindi la moglie prende di nuovo la parola e si rivolge al pubblico: "Cosa ha fatto Trump? Ha mentito!”. La first lady lo ha poi raggiunto per aiutarlo a scendere dal palco.