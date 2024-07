Fulmine in spiaggia, morta una bambina: tutta colpa di una perla sul costume

02 luglio 2024 a

Tragedia al mare in Grecia: sulla spiaggia di Faros, nella Penisola Calcidica, Dorothea, una bambina greca di 13 anni, è morta sul colpo dopo essere stata presa in pieno da un fulmine, mentre si trovava a pochi metri dai suoi genitori. La famiglia si stava godendo una giornata di relax quando è scoppiato un violento temporale estivo. Mamma, papà e figlia stavano uscendo dall'acqua per andare a trovare riparo nella loro auto. Ma proprio in quel momento un fulmine ha colpito la piccola.

Il padre, che si trovava più avanti della moglie e della figlia quando è arrivato il fulmine, dopo aver sentito un rumore piuttosto forte si è girato e ha visto la donna e la piccola cadere sulla sabbia. L'uomo ha raccontato ai media locali che da quel momento in poi sua figlia non si è rialzata più. Poi ha spiegato che, se sua moglie e sua figlia si fossero tenute per mano, sarebbero morte entrambe. Secondo quanto riportato dal notiziario greco Prothema, il fulmine sarebbe stato attirato da una perla di metallo presente sul costume da bagno di Dorothea. Al funerale della bambina, che lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia e negli amici, il padre l'ha descritta come un'eccellente studentessa e un'atleta molto brava.