Grecia, addio al celibato finito in tragedia: ecco come è morto

Doveva essere un momento di festa a poche settimane dal matrimonio, invece quanto accaduto a un 30enne si è presto trasformato in tragedia. Stefanos Kemos è morto annegato durante il suo addio al celibato. L’uomo, originario di Trikala, nel nord-est della Grecia, stava festeggiando con gli amici sull'isola di Lefkada, affacciata sul Mar Ionio. Eppure domenica 25 maggio il tempo non era dei migliori e il mare risultava molto mosso. Il futuro sposo e il suo gruppo di amici si trovavano sulla spiaggia di Kathisma, nota - oltre che per la sua bellezza - per le correnti insidiose. Ecco infatti che all’improvviso le onde hanno travolto il 30enne. Inutili i tentativi degli amici di riportarlo a riva e salvarlo.

La Guardia Costiera, i vigili del fuoco e i soccorritori sono accorsi in fretta sul posto. Sono riusciti a recuperare il giovane e a trasportarlo in ambulanza verso l’ospedale più vicino. Ma era troppo tardi. Stefanos sarebbe dovuto convolare a nozze il 17 giugno. La sua fidanzata si trovava proprio a Lefkada in quei giorni, anche lei impegnata nei festeggiamenti per l’addio al nubilato.