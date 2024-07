Donald Trump mette il turbo: nei sondaggi allunga su Joe Biden

04 luglio 2024 a

Donald Trump aumenta il vantaggio su Joe Biden dopo il dibattito, disastroso per il presidente, della scorsa settimana. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da Cbs News, secondo il quale l’ex presidente ora ha un vantaggio di tre punti negli Stati chiave e di due a livello nazionale. Trump infatti viene dato al 50% a livello nazionale, con Biden al 48%, e al 51% contro il 48% negli stati chiave presi nel loro insieme.

Un mese fa Trump aveva nello stesso sondaggio appena un punto di vantaggio negli stati chiave. A determinare il rafforzamento delle posizioni dell’ex presidente è soprattutto la maggiore determinazione degli elettori repubblicani a recarsi «sicuramente» a votare.



Tre quarti degli elettori statunitensi affermano che il partito Democratico avrebbe maggiori possibilità di mantenere la presidenza se il candidato non fosse Biden. Secondo un sondaggio realizzato da Ssrs per la Cnn anche l’indice di gradimento del Presidente ha toccato un nuovo minimo dopo la performance nel primo dibattito presidenziale. A livello nazionale Trump resta favorito, con 6 punti di vantaggio su Biden, stabile rispetto al sondaggio di aprile. Ma ci sono alcuni segnali che mostrano come ogni candidato abbia consolidato il sostegno tra i propri elettori negli ultimi mesi.