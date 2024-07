Australia, bambina di 12 anni mangiata da un coccodrillo: "Trovati i resti"

04 luglio 2024 a

a

a

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata "attaccata da un coccodrillo" mentre nuotava vicino a una città nel nord dell'Australia. Dopo aver controllato la zona, la polizia ha detto di aver trovato resti che "credono siano quelli di una bambina di 12 anni scomparsa". L'adolescente era scomparsa martedì sera dopo aver nuotato a Mango Creek, vicino a Palumpa, una piccola città aborigena. E a quel punto si erano mossi gli agenti della vicina Peppimenarti, avviando un'operazione di ricerca e soccorso con la collaborazione di decine di membri della comunità e di altri agenti di Wadeye.

"Questa è una notizia devastante per la famiglia, la comunità e tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca", ha sottolineato il maggiore Erica Gibson, della polizia del Territorio del Nord. Che poi ha aggiunto: "I primi rapporti indicano che la 12enne è stata attaccata da un coccodrillo". Quanto successo ha colto di sorpresa le persone del posto, ma neanche troppo. Il motivo? Gli attacchi di coccodrilli sono rari ma non inauditi in questo stato rurale dell'Australia settentrionale.

"Non è uno squalo": uomo sbranato e ucciso in mare in diretta, orrore e mistero | Video

Un episodio risalente alle prime settimane di giugno, tra l'altro, prova quanto siano diffusi i coccodrilli in queste aree: il mese scorso un coccodrillo di acqua salata lungo 3,60 metri che terrorizzava una comunità aborigena nel nord dell'Australia attaccando i residenti e divorando i cani è stato mangiato durante una festa tradizionale, dopo essere stato colpito dalla polizia.