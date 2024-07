Usa, la confessione di Biden che spaventa i dem: "Non so come stia il mio cervello"

05 luglio 2024 a

Le ultime uscite di Joe Biden hanno portato lo stesso presidente degli Stati Uniti a interrogarsi sul proprio futuro e a prendere una brusca decisione. Secondo quanto riporta la Cnn, "Sleepy Joe" avrebbe dichiarato ai governatori democratici durante un incontro alla Casa Bianca - svoltosi mercoledì 3 luglio - che parte del suo piano per i prossimi mesi sarà smettere di programmare eventi dopo le 20:00 in modo da poter dormire qualche ora in più. Una scelta doverosa, soprattutto dopo il disastroso dibattito televisivo contro lo sfidante repubblicano Donald Trump.

La decisione del presidente avrebbe però destato non poche preoccupazioni in casa dem. La Casa Bianca non ha commentato immediatamente le parole del presidente. Ma poco dopo un collaboratore della campagna di Biden ha sostenuto che, oltre a preparare il dibattito nella settimana successiva ai suoi due viaggi in Europa, il presidente era anche impegnato in ore di lavoro ufficiale. "Il presidente (George W.) Bush è andato a letto alle 9 e il presidente (Barack) Obama ha preparato la cena alle 6:30", ha detto il portavoce della campagna di Biden, Kevin Munoz. "I presidenti normali trovano un equilibrio, e lo fa anche Joe Biden - ha poi continuato -. Difficilmente lo stesso rigore di Donald Trump, che passa metà della giornata a inveire su Truth Social sui piani che causerebbero una recessione e l'altra metà a giocare a golf".

Ma Biden si è anche lasciato scappare una battuta che ha fatto spaventare i governatori democratici: "Sto bene, ma non so come stia il mio cervello". Jen O'Malley Dillon, presidente della campagna di Biden, ha detto che il presidente stava "chiaramente scherzando. Ma servirsi di black humor proprio mentre gli elettori americani si interrogano sullo stato di salute del presidente e sul futuro del loro Paese appare quanto mai inopportuno.