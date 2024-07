Joe Biden, la sfida con cui Trump lo vuole umiliare: "Truffatore, facciamolo senza esclusione di colpi"

05 luglio 2024 a

Per Joe Biden, un'altra giornata infernale. Nella notte, infatti, un intervento senza gobbo si è concluso con l'ennesimo disastro mediatico: frasi sconnesse, affermazioni che spiazzavano il pubblico, tanto che il suo staff è stato quasi costretto a "rimuoverlo". Ma il peggio doveva ancora venire. Poco dopo, infatti, in radio il presidente degli Stati Uniti ha detto, testuali parole: "Sono la prima donna vicepresidente nera".

Insomma, è grande, grandissima la confusione sotto al cielo. Le voci sul possibile ritiro dalla corsa alla presidenza-bis degli Stati Uniti, infatti, si fanno sempre più insistenti. Biden, inoltre, in un incontro a porte chiuse con i governatori democratici avrebbe detto di non voler più prendere parte a dibattiti o incontri pubblici dopo le 20, questo per la necessità di essere riposato. Un'altra indiscrezione, quest'ultima, che fa crescere i dubbi sulla praticabilità del presidente.

Ovviamente, in questo contesto ci piomba con la sua nota irruenza Donald Trump, lo sfidante nella corsa presidenziale, favoritissimo dopo il dibattito della scorsa settimana in cui Biden ha offerto una prova sconcertante. Il tycoon, infatti, nella tarda serata di giovedì ha sfidato il presidente americano Biden ad un nuovo dibattito, senza alcun moderatore. Una sorta di provocazione, ovviamente.

In un post su Truth Social, Trump ha scritto: "Ho la risposta al puzzle dell'incompetenza del truffatore Joe Biden - facciamo un altro dibattito, ma questa volta senza esclusione di colpi -. Un dibattito su tutto, con solo noi due sul palco, a parlare del futuro del nostro Paese". Trump ha aggiunto che se gli ascolti del primo dibattito sono stati "enormi, stabilendo un record", questo secondo dibattito "a causa del format, spazzerebbe via tutto!" il precedente.

L'ex presidente in un altro post ha annunciato che vorrebbe discutere con Biden di immigrazione e inflazione e ha poi commentato: "Che bella serata sarebbe, solo noi due, uno contro uno, in un buon dibattito vecchio stile, come una volta. IN QUALSIASI MOMENTO, OVUNQUE, IN QUALSIASI LUOGO!!!", ha concluso Trump, sempre più scatenato contro il suo sfidante (il tutto, poche ore dopo che era "trapelato" un video che mostrava proprio Trump, a bordo di una golf car, intento a ricoprire di insulti sia Biden sia Kamala Harris, la vicepresidente che potrebbe raccoglierne l'eredità nella corsa elettorale).