Francia alle urne, "polizia ed esercito votano Le Pen": rumors sulle cifre

Oggi, domenica 7 luglio, è il giorno del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, ultimo atto della sfida tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron, quest'ultimo artefice di un voto anticipato architettato, in buona sostanza, solo per fermare l'avanzata del Rassemblement National e, con discreta probabilità, far piombare il Paese nell'ingovernabilità.

Ed in questo contesto, nei giorni scorsi, si è molto discusso di un manifesto elettorale proprio del RN, manifesto ideato per le Europee e che recitava: "Siamo poliziotti, votiamo Bardella". Insomma, il messaggio è chiaro: la polizia vota a destra. Messaggio che fece insorgere il generale Christian Rodriguez: "Sembra che ignorate che lo status militare vieta questo genere di messaggi". Ma il messaggio non è stato ignorato, affatto.

Infatti un recente studio sulle intenzioni di voto di poliziotti, soldati e ufficiali transalpini indica che il 58% di loro vota per la destra radicale, non solo RN ma anche Reconquete, Patriotes ed Upr. E per il partito della Le Pen, il fatto che la polizia guardi al RN, è un punto d'onore. "Sostegno alle forze dell'ordine contro Mélenchon, che vuole disarmare la polizia", ha più volte ripetuto proprio Bardella.

E ancora, alle Europee il commissario Matthieu Valet, già portavoce di uno dei sindacati di polizia, come ricorda il Corriere della Sera è stato eletto all'europarlamento proprio con RN.

Dopo lo scioglimento del Parlamento, ecco che sul quotidiano Liberation ha parlato, sotto anonimato, un funzionario della prefettura, il quale ha affermato: "Credo che la polizia nazionale sia assolutamente pronta ad accogliere l'estrema destra al potere, tutti i tratti distintivi della retorica del RN sono già nelle conversazioni tra poliziotti: la perdita di valori tradizionali, la corruzione, l'immigrazione, l'assistenzialismo, la virilità, la cultura woke", concludeva. Insomma, come diceva quel manifesto, la polizia francese vota destra...