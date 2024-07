Londra, uccide con una balestra moglie e figlia del giornalista Bbc: arrestato Kyle Clifford

10 luglio 2024 a

Il 26enne sospettato di aver ucciso con una balestra la moglie e le due figlie di un giornalista radiofonico della Bbc è stato arrestato nel nord di Londra dopo un giorno di fuga, ha dichiarato la polizia nella serata di martedì 10 luglio. Da ieri sera la polizia aveva lanciato una vasta operazione per trovare Kyle Clifford, pubblicizzando ampiamente la sua identità e il suo ritratto sui media britannici. E' stato trovato a Enfield, un quartiere della Grande Londra a circa venti chilometri dalla cittadina di Bushey, dove vivevano le tre vittime, di 25, 28 e 61 anni, uccise ieri sera.

"Sta ricevendo cure mediche dopo essere stato trovato con delle ferite. La polizia non ha sparato alcun colpo", ha dichiarato la polizia dell'Hertfordshire in un comunicato. La polizia non ha specificato dove è stato trovato Kyle Clifford. Tuttavia, da diverse ore stavano cercando in un cimitero della città di Enfield. "Al momento non sono ricercate altre persone in relazione all'indagine", ha dichiarato la polizia, ringraziando il pubblico per il "numero impressionante di chiamate" ricevute per aiutare le indagini.

La polizia aveva dichiarato di essere alla ricerca di Kyle Clifford, dopo essere stata chiamata a casa delle tre vittime la sera precedente. Le tre donne sono state trovate con "ferite molto gravi" e sono morte poco dopo l'arrivo dei servizi di emergenza sulla scena, ha dichiarato la polizia. Le vittime sono la moglie e le due figlie del conduttore radiofonico della Bbc John Hunt, ha confermato l'emittente pubblica. Le indagini proseguono e la polizia ha detto di ritenere che "il sospetto fosse noto alle vittime". Il capo della polizia dell'Hertfordshire, Jon Simpson, aveva anche detto in precedenza che gli investigatori ritenevano che l'attacco fosse "mirato" alle tre donne, menzionando una balestra come possibile arma del delitto.

A Enfield, la città dove il sospetto e' stato arrestato, gli investigatori hanno perquisito un indirizzo in mattinata. Il ministro dell'Interno Yvette Cooper ha definito l'attacco a X "profondamente scioccante". In una nota inviata internamente allo staff di BBC 5 Live, dove John Hunt lavora, la Bbc ha definito la tragedia "assolutamente spaventosa". "I nostri pensieri sono rivolti a John e alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile". In Gran Bretagna le balestre non richiedono una licenza, ma è illegale portarne una in pubblico senza un ragionevole motivo.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce del ministero dell'Interno, quest'anno è stato avviato un lavoro per determinare se sia necessario introdurre "controlli più severi" in questo settore. A marzo, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo che due persone sono rimaste ferite in due distinti attacchi con balestra nel quartiere londinese di Shoreditch. La polizia ha dichiarato che a casa del sospettato sono stati trovati una balestra, coltelli e altre armi. Finora, l'incidente più significativo che ha coinvolto una balestra è stato quando un uomo, Jaswant Singh Chail, è entrato nel parco del Castello di Windsor nel 2021. Ha ammesso di voler uccidere la Regina Elisabetta II e l'anno scorso è stato condannato a nove anni di carcere.