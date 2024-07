Kate Middleton, la rivelazione di Caprarica: "Vita stravolta, su un piano del tutto diverso"

11 luglio 2024 a

a

a

"La vita della principessa Catherine è stata radicalmente cambiata dalla comparsa della malattia e questo l’ha resa molto popolare": Antonio Caprarica lo ha detto a proposito di Kate Middleton, che a marzo ha fatto sapere di essere malata di cancro e di volersi dedicare perciò esclusivamente alle cure per debellarlo. Da allora la si è vista in pubblico solo una volta, al Trooping The Colour, la parata organizzata in occasione del compleanno di Re Carlo lo scorso giugno.

Il giornalista, intervistato da Leggo, ha spiegato che Kate era "la più popolare ancora prima di questa tragedia ma la dimensione del dolore in cui la malattia l’ha costretta a entrare e la pubblica ammissione di questa sofferenza l’hanno portata su un piano totalmente diverso rispetto agli altri reali". In molti, secondo Caprarica, avrebbero subito pensato a Lady Diana, a quando andò in tv a dichiarare pubblicamente la sua sofferenza: "Kate Middleton ha fatto lo stesso con la sua malattia e questo fa di lei una persona assolutamente speciale come speciale era la suocera che non ha mai conosciuto".

Kate Middleton costretta a disertare Wimbledon? Scatta il piano B: chi la sostituisce

"Per quanto riguarda le prospettive della guarigione e lo stato della malattia - ha proseguito il giornalista - la verità è quella che lei stessa ha detto: 'Ci sono giorni buoni e altri meno' e purtroppo nessuno è in grado di prevedere quando ci sono gli uni o gli altri, perciò lei che adora il tennis e Wimbledon, se sarà costretta a rinunciare alla premiazione domenica, evidentemente è perché è uno di quei 'giorni giù'".