Nato, missili Usa in Germania, Putin e Xi contro l'Alleanza atlantica

Il primo obiettivo che si era data Giorgia Meloni nel vertice Nato è stato raggiunto: impegnare tutti i leader dell’Alleanza atlantica a creare la figura che oggi manca e il governo di Roma ritiene essenziale per la difesa degli interessi nazionali. Così, nella dichiarazione finale del summit che si è concluso ieri, i capi di Stato e di governo invitano il segretario generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg, «a designare un Rappresentante Speciale per il fianco Sud, che fungerà da punto focale della Nato perla regione e coordinerà gli sforzi della Nato». Il secondo obiettivo è far assegnare quell’incarico a un italiano. L’avversario più pericoloso è il governo spagnolo del socialista Pedro Sánchez, che ha la stessa ambizione, ma sul quale pesa il fatto di essersi schierato dalla parte della Palestina e contro Israele. Il nuovo rappresentante della Nato dovrà sedersi ai tavoli delle trattative dando garanzie di correttezza ad ambedue le parti, e una figura scelta da Sánchez sarebbe gradita solo a quella palestinese. Per questo Antonio Tajani, pure lui a Washington, difendendo la candidatura italiana, ha spiegato che il governo di Roma «ha messo a disposizione una serie di nomi di alto livello, che possono svolgere questo ruolo con grande equilibrio. Sarebbe forse la scelta migliore». (...)