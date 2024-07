Kate Middleton, abito viola a Wimbledon: "Lusso e potere", cosa c'è dietro

14 luglio 2024 a

Kate Middleton, in gran forma nonostante il periodo delicato che sta affrontando per via del tumore, si è presentata alla finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz insieme alla figlia Charlotte e alla sorella Pippa. Grande attesa per la principessa del Galles, che sta limitando parecchio le sue uscite pubbliche proprio per dedicarsi alle terapie contro il cancro. Il pubblico, appena l'ha vista arrivare e prendere posto in tribuna, l'ha accolta con un forte applauso.

La principessa, elegante e bellissima, ha scelto per l'occasione un abito di lunghezza media viola con drappeggio sul seno. Come accessorio una mini borsa beige, mentre per le scarpe ha optato per dei tacchi nude. Sul petto un fiocco a scacchi verde e viola che racchiude un significato molto profondo. Il fiocco infatti sarebbe un omaggio all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, di cui Kate è sostenitrice, e ne presenta i colori ufficiali.

Anche la scelta del colore viola per il suo look non sarebbe casuale. Secondo l'armocromista Jules Standish - come riporta Fabulous - il viola è considerato una tonalità "rilassante" da indossare. "Questo colore è spesso associato al potere, al lusso e al glamour, ma allo stesso tempo ha un effetto calmante. Mette in risalto la personalità unica di Kate e le sue qualità di leadership discreta in modo creativo e visionario". In molti, comunque, contavano sulla sua presenza a Wimbledon: lei infatti è una grande appassionata di tennis.