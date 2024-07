Ristorante, va a pranzo con una donna conosciuta su un'app: con chi si presenta lei

14 luglio 2024 a

Convinto di andare al ristorante con una donna conosciuta su un'app di incontri, Johnny è rimasto senza parole quando ha visto entrare nel locale ben due donne. Una era la persona con cui aveva parlato online, l'altra una sua amica, rimasta con loro al ristorante per tutta la durata dell'appuntamento. Alla fine, la sgradevole sorpresa: le due amiche si aspettavano lui pagasse il conto per tutti.

Johnny, tra l'altro, ha spiegato che sarebbe stata lei - quando si messaggiavano - a insistere per un ristorante particolarmente costoso, un ristorante Hibachi, specializzato in un tipo particolare di cucina giapponese. Una cucina che usa un contenitore rotondo riempito di carboni ardenti e ricoperto da uno strato di cenere, una griglia su cui cuocere le pietanze.

"Arrivo lì per incontrare questa ragazza e mangiare Hibachi e lei si porta un'amica e mi fa 'Hey, ti dispiace se si unisce a noi?'. Che cosa avrei dovuto dirle?", ha raccontato l'uomo. Quando è arrivato il momento di ordinare, lui si è limitato a del riso con pollo, mentre le altre due donne hanno scelto i piatti più costosi. A quel punto Johnny si è insospettito: "Queste tipe pensano che io sia stupido, ma non è così". Infine, quando lo chef ha proposto un conto diviso, le due donne ne hanno richiesto uno unico. In quel momento il ragazzo si è allontanato dicendo di dover andare al bagno. "E invece sono salito in macchina e sono tornato a casa. Me lo pagate voi il conto, grazie", ha raccontato. Tornato al locale il giorno dopo per capire cosa fosse successo subito dopo la sua uscita di scena, lo chef gli ha detto che le due donne hanno aspettato mezz'ora dopo l'arrivo del conto e "alla fine un altro uomo lo ha pagato".