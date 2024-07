Trump scende dall'aereo poche ore dopo l'attentato: il gesto che sconvolge America e mondo

15 luglio 2024 a

a

a

Un pugno alzato, di nuovo, come quando ha urlato "Fight" al suo popolo, pochi secondo dopo essere stato colpito da una pallottola. Donald Trump stupisce ancora una volta l'America e il mondo: lo sfidante di Joe Biden alla Casa Bianca è arrivato in Wisconsin per la Convention Nazionale Repubblicana e ha sceso la scaletta dell'aereo come se nulla fosse, poco più di 24 ore dopo l'attentato.

La convention del partito a Milwaukee si svolgerà come previsto, nonostante la sparatoria avvenuta sabato sera durante una manifestazione in Pennsylvania in cui il candidato repubblicano ed ex presidente è rimasto ferito all'orecchio destro. Trump ha postato sui social media di avere preso in considerazione l'idea di ritardare il suo viaggio di due giorni, "ma ho appena deciso che non posso permettere a un 'assassino', o un potenziale assassino, di forzare un cambiamento alla programmazione, o qualsiasi altra cosa", ha aggiunto.

L'attacco a Trump ha posto maggiore attenzione alla sicurezza e all'incolumità dell'evento, che inizia oggi. Ma Audrey Gibson-Cicchino, coordinatrice del RNC per i servizi segreti americani, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Milwaukee che non ci saranno modifiche al piano di sicurezza. Si prevede che circa 50.000 persone parteciperanno all'evento di quattro giorni. Trump dovrebbe rivelare il nome del suo eventuale vicepresidente in caso di approdo alla Casa Bianca.