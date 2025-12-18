Trump, "ho ereditato il disastro da Biden. Ma nel 2026 boom mai visto". E lancia il "dividendo dei guerrieri"

La crisi "colpa di Joe Biden", ma presto "ci sarà un boom". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla alla Nazione dalla Casa Bianca, un discorso di 20 minuti per tracciare il bilancio del suo primo anno da commander in chief.

L'intervento, trasmesso dalla Sala Diplomatica, è stato caratterizzato da durissimi attacchi all'amministrazione Biden e dalla rivendicazione di un miglioramento economico generalizzato. "Undici mesi fa ho ereditato un disastro e sto sistemando la situazione", ha esordito The Donald, sostenendo di aver ottenuto risultati superiori alle aspettative. "Siamo pronti per un boom economico senza precedenti nel mondo" nel 2026, quando gli Stati Uniti ospiteranno la Coppa del Mondo di calcio insieme a Canada e Messico.

Quindi un nuovo coniglio dal cilindro: l'annuncio del "dividendo da guerrieri": un bonus di 1.776 dollari destinato a oltre 1,4 milioni di militari, che secondo il presidente sarà finanziato dai proventi delle sue politiche tariffarie. "Gli assegni sono già in arrivo", ha assicurato, sottolineando come i dazi abbiano generato entrate record. Sebbene in passato avesse ipotizzato un simile sussidio di 2.000 dollari anche per le fasce di reddito medio-basse, in quest'ultimo discorso non ha fornito ulteriori dettagli su questa estensione.

Durante il suo intervento, Trump è apparso visibilmente teso mentre accusava il suo predecessore per l'aumento dei prezzi, utilizzando il termine "accessibilità" - un concetto che in precedenza aveva liquidato come retorica democratica - per giustificare i rincari di generi alimentari, farmaci ed energia. Tra le promesse che dovrebbero vedersi realizzate entro breve, il presidente ha anticipato la nomina di un nuovo capo della Federal Reserve favorevole a tassi di interesse più bassi e l'avvio di una riforma del mercato immobiliare definita "aggressiva".

"Sotto Biden i salari sono scesi di 3.000 dollari, con me sono saliti di 1.300 dollari. Per la prima volta in anni l'inflazione aumenta meno dell'aumento dei salari". Per il 2026 il presidente prevede un nuovo ribasso delle tasse, "il più grande della storia". "Faremo tagli che faranno salvare alle famiglie tra gli 11.000 e 20.000 dollari l'anno grazie al Big Beautiful Bill", la legge di bilancio approvata a luglio dal Congresso che entrerà in vigore a gennaio. Trump ha poi discusso ancora una volta della sua idea per superare Obamacare, che ha definito "Unaffordable care act". "Sto anche facendo scendere i costi delle medicine. Ho contrattato direttamente con altri paesi che ci sfruttavano e ora i prezzi scenderanno e non è mai successo. Da gennaio il presidente ha detto che sarà online Trump RX, dove è possibile comprare medicine a prezzi calmierati.

Sulle assicurazioni ha aggiunto: "I soldi devono andare alle persone così possono comprare le loro assicurazioni. L'Unaffordable care act è stato creato per arricchire le assicurazioni". Trump ha anche parlato del costo dell'energia, un altro tema fondamentale per sperare di vincere le elezioni di Midterm, visti gli aumenti. "L'energia verde è una truffa e ha fatto salire il costo dell'energia che sotto Biden è cresciuto tra il 30% e il 100%", ha detto ricordando che i prezzi scenderanno e che già ora la benzina costa 2,55 dollari il gallone in molti stati e 1,99 il gallone in alcuni Stati". Alla fine è tornato sull'immigrazione clandestina: "Biden ha fatto entrare gente illegalmente, gli ha dato case, hanno rubato i nostri lavori. Si sono fatti curare con i soldi delle vostre tasse. Noi mettiamo l'America per prima. E la renderemo grande ancora una volta", ha concluso.