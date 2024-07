Trump, primo comizio dopo l'attentato: "Xi e Putin, intelligenti e tenaci"

21 luglio 2024 a

"Ho preso una pallottola per la democrazia". Donald Trump, nel suo primo comizio dopo l'attentato subito a Butler in Pennsylvania la scorsa settimana, rifiuta l'etichetta di "estremista" e dal palco di Grand Rapids, in Michigan ribadisce: "Non avrei dovuto essere qui. Avevo Dio accanto a me".

Senza il cerotto sull'orecchio destro, che copriva la ferita e che è diventato una sorta di simbolo della sua campagna elettorale, il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha ringraziato il presidente cinese Xi Jinping ("Mi ha scritto una bella lettera" dopo l'attentato) e lodando il leader di Pechino e Vladimir Putin, leader "intelligenti e tenaci" che "amano il loro Paese". In particolare, ha spiegato Trump, Xi è "brillante. Controlla 1,4 miliardi di persone con il pugno di ferro". Mentre l'ungherese Victor Orban ha ragione nel dire che "dobbiamo avere qualcuno che ci protegga".

Il discorso di Trump, durato 100 minuti, è stato un lungo attacco al presidente uscente Joe Biden: "Il peggiore della storia, ha un basso quoziente intellettivo pari a 70", è "un incapace". Tra i dem il sogno è sostituirlo con Kamala Harris, che Donald definisce "pazza ma non come Nancy Pelosi", ha osservato. Quindi ha provocato l'avversario chiedendo alla folla presente chi vorrebbe come sfidante ed è stato un plebiscito (al contrario) per Biden, giudicato da tutti perdente in partenza. "A me piacerebbe correre con la vostra governatrice Gretchen Whitmer", rilancia quindi Trump facendo il nome di una delle possibili alternative democratiche a Biden.

Nel frattempo, il Washington Post ha rilanciato i dubbi sulle carenze dei servizi di sicurezza nel prevenire l'attentato di Butler rivelando come "alti funzionari dei servizi segreti statunitensi hanno ripetutamente negato le richieste di risorse e personale aggiuntivi avanzate dalla sicurezza di Trump nei due anni precedenti al suo tentato assassinio". Il WP cita quattro persone a conoscenza delle richieste. Gli agenti incaricati di proteggere l'ex presidente hanno richiesto magnetometri e più agenti per controllare i partecipanti agli eventi sportivi e ad altri grandi raduni pubblici a cui Trump ha partecipato, così come altri cecchini e squadre specializzate ad altri eventi all'aperto, hanno riferito le fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato per descrivere discussioni delicate sulla sicurezza. Le richieste, che non sono state segnalate in precedenza, sono state talvolta respinte da alti funzionari dell'agenzia, che hanno citato vari motivi, tra cui la mancanza di risorse in un'agenzia che da tempo lotta con carenze di personale, hanno aggiunto.