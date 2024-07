Kamala Harris, pioggia di soldi (e di delegati) "sospetta" in poche ore

23 luglio 2024 a

Non solo una pioggia di finanziamenti, 50 milioni di dollari "magicamente" sbloccati in poche ore per la sua campagna elettorale: Kamala Harris ha già il sostegno di un numero sufficiente di delegati per ottenere la nomination democratica alla Casa Bianca dopo il ritiro di Joe Biden.

Lo riferiscono i media americani, che, sulla base dei loro calcoli, attribuiscono alla vice presidente ben oltre i 1.976 delegati necessari. "Sono orgogliosa di essermi assicurata l'ampio sostegno necessario per diventare la candidata del nostro partito e, in quanto figlia della California, sono fiera che la delegazione del mio Stato abbia contribuito a portare la nostra campagna in alto. Non vedo l'ora di accettare formalmente la candidatura", ha dichiarato Harris in una nota, con l'appuntamento di agosto che a questo punto diventa una semplice formalità, dopo i dubbi delle primissime ore successive al passo indietro di Biden e l'investitura ufficiosa della vice-presidente

Nella notte, italiana, sono poi arrivate altre due spinte significative. La prima, più importante, l'endorsement della ex speaker della Camera Nancy Pelosi, assai influente, che si è schierata a suo favore dopo un paio di giorni di significativo silenzio. L'ex presidente Barack Obama deve ancora esprimersi sulla candidatura Harris, alla pari dei leader Dem di Camera e Senato che vogliono mantenersi imparziali.

Quindi le parole di Biden, che l'ha definita come "la migliore" in una telefonata al quartier generale della campagna che la ormai sfidante designata di Donald Trump ha visitato insieme al marito Doug Emhoff per salutare e ringraziare lo staff.

Il presidente, che oggi rientra alla Casa Bianca, ha ripetuto che sostenere Harris "è la decisione giusta" e poi ha riaffermato il suo impegno per i prossimi ultimi sei mesi del suo mandato: "Sono determinato a fare il massimo possibile, in politica estera e in politica interna, a tenere bassi i costi per le famiglie, a continuare a parlare contro le armi, ad occuparmi dell'infanzia e degli anziani e del clima". La vice presidente sarà intanto oggi a un evento politico a Milwaukee, la città del Wisconsin dove la settimana scorsa si è tenuta la convention repubblicana che ha incoronatoTrump candidato alla Casa Bianca in ticket con JD Vance.