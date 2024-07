Kamala Harris, la frase rubata: "Conosco bene Trump, ho arrestato criminali e predatori"

23 luglio 2024 a

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha dichiarato di "conoscere molto bene" le persone come Donald Trump, facendo riferimento alla sua carriera nel settore giudiziario. Parlando allo staff della campagna elettorale a Wilmington, dopo essere scesa in campo per sostituire il presidente Joe Biden a novembre, la Harris ha ricordato di avere "arrestato criminali di ogni tipo: predatori, truffatori e traditori. conosco molto bene le persone come Trump".

Dichiarazioni che fanno intendere bene come l'invito di Biden ad abbassare i toni dopo l'attentato di Butler in cui Trump ha rischiato di perdere la vita non sia stato raccolto da nessuno, a cominciare dallo stesso partito democratico che da sempre accusa lo sfidante repubblicano di "fomentare l'odio".

Subito dopo le accuse di Trump alla Harris ("Sentito come ride? E' una pazza, ed è una corrotta") è arrivata dunque la minacciosa replica dell'unica speranza rimasta ai dem per non perde la Casa Bianca. Che la macchina elettorale a sinistra si sia rimessa in moto, subito dopo il passo di lato di Biden, viene confermato da un dato: la Harris ha raccolto oltre 100 milioni di dollari da domenica pomeriggio, vale a dire quando Sleepy Joe ha fatto l'endorsement per lei.

La vice presidente Usa è attesa oggi a Milwaukee, in Wisconsin, dove terrà il suo primo comizio da quando domenica ha lanciato la sua campagna elettorale. L'80% degli elettori democratici nel frattempo ha detto di aver approvato la rinuncia di Biden nella corsa alla presidenziali. Secondo un sondaggio di Cbs/YouGov, per il 45% degli interpellati la decisione presa da Biden aumenta le possibilità dei democratici di rimanere alla Casa Bianca mentre un 28% ritiene che questo dipenda da chi sarà il candidato, anche se sembra sempre più scontata la nomination di Kamala, che peraltro il 79% degli intervistati considera la scelta giusta.