Netanyahu negli Usa, rumors: "Prima incontra Trump e poi Biden"

Nelle giornate convulse del ritiro di Joe Biden nella corsa al bis per la Casa Bianca, ecco che si apre un nuovo fronte, un nuovo caso politico. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è infatti atteso negli States proprio per un incontro con il presidente in carica. Ma ora si apprende che Netanyahu incontrerà prima Donald Trump, il candidato repubblicano nella corsa alla presidenza. L'incontro si terrà in Florida giovedì pomeriggio.

Solo successivamente Netanyahu tornerà a Washington per incontrare Biden insieme alla vicepresidente e papabile candidata alla presidenza al posto di Joe, Kamala Harris. Dunque, anticipa il quotidiano israeliano Ynetnews, Netanyahu dovrebbe restare a Washington per l'intero fine settimana considerata l'imminenza dello shabbat. Non è infine escluso che l'incontro con Biden possa però avvenire giovedì mattina. In ogni caso, si valuta la possibilità di riportare le famiglie degli ostaggi in Israele con voli commerciali.

Insomma, ci sarebbero grosse possibilità che Netanyahu incontri prima Trump rispetto a Biden. Una circostanza che, al netto del contesto in cui può essere maturata, ha un forte impatto da un punto di vista politico: il primo ministro di Israele, il Paese impegnato nella guerra contro Hamas, sembra trattare Trump come se fosse già il presidente degli Stati Uniti (ad oggi, infatti, il tycoon è nettamente favorito per il voto del prossimo 5 novembre se a sfidarlo sarà davvero Kamala Harris).