Ultima Generazione blocca l'aeroporto di Francoforte: traffico in tilt in tutta Europa

Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno bloccato questa mattina l'aeroporto di Francoforte, il più grande della Germania. Oltre 50 voli hanno dovuto essere dirottati e il traffico aereo è stato temporaneamente interrotto. Una decina di voli sono stati cancellati. Secondo il quotidiano Faz, gli attivisti hanno fatto irruzione nelle 4 piste dello scalo attraverso un buco nella recinzione. La pista nord-ovest è stata sgomberata circa un'ora fa e a breve sarà riaperta anche la pista centrale per i decolli e gli atterraggi.

Al momento, risulta in lenta ripresa il traffico all'aeroporto tedesco. Francoforte ha comunicato che i voli per la città centrale tedesca sono stati dirottati su altri aeroporti. La polizia non è stata in grado di dire quanti attivisti fossero in pista o quanto sia durata l'azione. L'azione è stata rivendicata dagli attivisti del gruppo Letzte Generation (la branca tedesca di Ultima Generazione), un importante movimento di attivisti in Germania, responsabile di numerose azioni spettacolari in nome della protezione del clima.

Uno dei loro metodi più frequenti e controversi (mutuato dai colleghi di guerriglia anche in Italia) è quello di bloccare strade e siti attaccando le mani all'asfalto. “Sei manifestanti hanno usato piccole pinze per aprire varchi nelle recinzioni e sono arrivati a piedi, in bicicletta e con lo skateboard in vari punti intorno alle piste di decollo e di atterraggio”, si legge in un comunicato stampa del gruppo. L'azione è stata intrapresa “per chiedere al governo tedesco di partecipare alla stesura e alla firma di un accordo internazionale legalmente vincolante che regoli l'eliminazione globale di petrolio, gas e carbone entro il 2030", spiegano.