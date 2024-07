Kamala Harris, Michelle e Barack Obama allo scoperto: "sarà una presidente fanatstica"

26 luglio 2024 a

Per Michelle e Barack Obama, la candidata Kamala Harris, "sarà una fantastica Presidente degli Stati Uniti". D'altronde, all'appello mancavano solo loro e ora la Harris potrà contare anche sull’appoggio dell'ex governatore e dell'ex first lady d'America. L'attuale vicepresidente ha quindi ottenuto il pieno sostegno dem per la sua corsa alla Casa Bianca. "All'inizio di questa settimana, Michelle e io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris", si legge in un messaggio su X dell'ex presidente.

"Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicuraci che vinca a novembre", scrive ancora l'ex presidente che invita i cittadini a seguire il suo esempio: "Speriamo che vi uniate a noi". Ma se ora il sostegno della famiglia Obama è certo, fino a pochi giorni fa la loro assenza aveva dato adito a rumors e voci di corridoio. I repubblicani avevano interpretato il silenzio di Obama come un "affronto" alla candidata, ma secondo quanto riportato dalla Nbc, citando fonti vicine all'ex presidente degli Stati Uniti, Obama era già pronto a prendere la sua decisione. "Anche gli assistenti di Obama e Harris hanno discusso di come farli comparire insieme durante la campagna elettorale".

L'ex first lady della Casa Bianca si è detta molto orgogliosa di Harris. "Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te. Sarà storico", ha riportato la Cnn. Parole piene di affetto duqnue quelle di Michelle Obama. Parole che sembrano avere scaldato il cuore della candidata Harris che su X ha postato il video della chiamata fra lei e gli Obama. Nei giorni scorsi la candidata aveva ricevuto l'endorsement dell'ex presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, il leader democratico della maggioranza al Senato Chuck Summer, il leader democratico alla Camera Hakeem Jeffries, il capogruppo di minoranza alla Camera Jim Clyburn, l'ex presidente Bill Clinton e l'ex segretaria di Stato Hilary Clinton.

La famiglia Obama, invece, aveva scelto la strada della cautela. Dopo l'abbandono di Joe Biden alla corsa per la presidenza, l'ex presidente Barack Obama aveva scritto. "Ho una straordinaria fiducia che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo dal quale emerga un candidato eccezionale". Oggi "il vostro endorsement significa cosi' tanto per me", ha scritto la vice Kamala Harris taggando la coppia su X.