Elon Musk, la figlia trans lo attacca: "Freddo e narcisista, non l'ho incastrato"

La figlia del miliardario Elon Musk, la ventenne Vivian Jenna Wilson, ha duramente criticato suo padre per le sue dichiarazioni contro il cambiamento di genere. Con i suoi recenti commenti su di lei, Musk ha oltrepassato il limite, ha detto alla Nbc in un'intervista telefonica la ragazza, che afferma di vivere come una donna trans dal 2020 e che non intende lasciare queste "bugie" senza risposta.

Wilson si riferisce ad una conversazione tra Musk e il controverso psicologo canadese Jordan Peterson, che la rivista online statunitense The Daily Wire ha trasmesso in diretta sulla piattaforma X (di proprietà di Musk) all'inizio della settimana. Durante questa conversazione, Musk ha affermato di essere stato "ingannato" quando ha firmato i documenti per le cure mediche di Wilson, quattro anni fa. Fondamentalmente, avrebbe perso suo figlio a causa del "virus della mentalità woke".

Il termine "woke" spesso riassume gli sforzi e gli atteggiamenti contro la discriminazione. Wilson smentisce il racconto di Musk: soffriva di una grave disforia di genere, sentiva che il suo genere biologico era sbagliato. Ecco perché, all'età di 16 anni, ha deciso di sottoporsi a un trattamento medico con bloccanti della pubertà e, successivamente, a una terapia ormonale. Per sottoporsi alla terapia aveva bisogno del consenso di entrambi i genitori.

Musk inizialmente non era d'accordo, ma dopo un po' di persuasione ha letto e firmato i documenti "almeno due volte". "Non è stato in alcun modo incastrato", ha detto Wilson. Musk era poco presente come padre, ha continuato Wilson. "E' freddo, si arrabbia facilmente, è insensibile e narcisista". Musk l'avrebbe messo sotto pressione perché apparisse più mascolino. Musk non ha risposto a una richiesta di commento della Nbc. Il multimiliardario è una delle persone più ricche del mondo. Politicamente, il nativo sudafricano simpatizza con la destra americana. In precedenza si era scagliato contro le cure mediche per i giovani che non si identificano con il loro genere biologico.