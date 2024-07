Parigi 2024, Macron riceve bordati di fischi: "Unico riparato", imbarazzo mondiale

26 luglio 2024 a

Dichiara aperti i Giochi, Emmanuel Macron, e si prende i fischi dei francesi assiepati al Trocadero per la cerimonia di inaugurazione di Parigi 2024: umiliazione olimpica per il presidente francese, padrone di casa.

L'organizzazione ha peccato su alcuni punti della lunghissima festa, suggestiva per quanto riguarda la location, ma decisamente lacunosa sotto il profilo dell'accoglienza. Solo Macron e la premiere dame Brigitte, infatti, sono stati protetti dalla fortissima pioggia che ha funestato la seconda metà della cerimonia, mentre per tutti gli altri leader presenti è stato un vero supplizio.

Stoico Sergio Mattarella, che a 83 anni appena compiuto ha sopportato il tempo inclemente più a lungo di molti compagni di tribuna, protetto da un paio di mantelline anti-pioggia, per poter salutare personalmente la barca sfilata sulla Senna con gli atleti azzurri. La copertura della tribuna presidenziale era infatti troppo corta, e molti politici hanno scelto di andarsene prima del tempo, a differenza del presidente della Repubblica imperturbabile e sorridente nel suo elegante completo scuro, vicino alla figlia Laura.

Nelle foto che stanno facendo il giro dei social, si vede il capo dello Stato, con i folti capelli bianchi leggermente scompigliati dalla pioggia, salutare il passaggio degli atleti italiani in trasferta nellla Ville Lumière. Dopo aver atteso fino a quando ha potuto per applaudire la barca carica di bandiere bianco rosso e verdi, salutando in piedi con la mano in un gesto che a più d'uno ha ricordato il saluto di Sandro Pertini agli azzurri del calcio nel Mondiale vittorioso del 1982, Mattarella ha poi indossato un secondo impermeabile, questa volta asciutto, ed ha lasciato insieme alla figlia la tribuna autorità allestita al Trocadéro.