In Onda, "avete notato che Kamala Harris non ride più?": dopo il massacro di Trump...

27 luglio 2024 a

a

a

Kamala Harris appare in pubblico sempre sicura di sè. Ma è davvero così? Da quando l'ex presidente americano Donald Trump ha accusato la vicepresidente e ora candidata alla corsa verso la Casa Bianca di ridere troppo, qualcosa in lei sembra essere cambiato. Lo stesso tycoon aveva dichiarato di chiamare la Harris "laughhing Kamala". E ancora: "avete visto come ride? E' pazza".

Lei per tutta risposta aveva replicato che quel sorriso è un'eredità di famiglia in quanto è cresciuta insieme a una famiglia gioiosa: "ho la risata di mia madre", chiosava la vice. A farla ridere sarebbe soprattutto il suo staff che: "a volte, mi spiega alcune piccole cose che mi divertono".

"Una presidente fantastica": rotti gli indugi, anche Michelle e Obama si sono "rinKamaliti"

La donna aveva poi continuato spiegando al The Drew Barrymore show che lei non sarà mai quel tipo di persona che rinuncia a essere se stessa, perché "penso sia davvero importante ricordarci a vicenda, a ricordarlo ai nostri giovani, che non bisogna limitarsi alla percezione degli altri su come ci si dovrebbe comportare. Giusto?", si era domandata Kamala Harris in quell'occasione dandosi anche la risposta: "è davvero importante". Eppure, come ha affermato il vicedirettore di Open, Sara Menafra, ospite di La7 a In Onda, qualcosa è cambiato. Guardando il video della calorosa e amichevole telefonata tra la Harris e gli Obama "ho notato che lei sorride, ma non ride troppo perché Trump la accusa molto su questo. Lei quindi si trattiene", senza però "rinunciare al suo stile, ma fa in modo che questa cosa non diventi un boomerang".