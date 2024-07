Kamala Harris, i media di sinistra cancellano gli articoli per riscrivere la sua storia

Federico Punzi 28 luglio 2024 a

Specularmente al triplo salto carpiato di narrazione su Joe Biden, c'è voluto ovviamente il cambio di narrazione su Kamala Harris. Una vicepresidente che fino alla sua candidatura, e rapidissima investitura, era considerata una totale delusione dagli stessi Democratici, nonché dai loro analisti e media amici. Non se la sono mai filata - e giustamente - ed era caduta nel dimenticatoio. Solo ora sembrano essersi improvvisamente ricordati di avere una star della politica, una grande statista chissà perché fino a oggi rinchiusa nel basement.

Stupefacente l’uniformità del nuovo spin al di là e al di qua dell'Atlantico, la rapidità con cui media, commentatori e politici di sinistra hanno adottato le nuove parole d'ordine ripetendole in coro. Sembra essersi messo in moto un enorme gruppo Whatsapp a cui sia arrivata una velina, davvero impressionante. Come accusavano di disinformazione chiunque osasse mettere in dubbio le facoltà mentali di Biden, ora bollano come propagandista di estrema destra chiunque ricordi i precedenti di Kamala. Non basta la sua precoce santificazione. No, l'operazione in corso in queste ore è ancora più ardita e chirurgica.

Quando sui social sono cominciati a circolare video e articoli delle perle di Kamala, subito media e fact-checker sono passati alla rimozione sistematica di qualsiasi traccia potesse risultare imbarazzante, negando anche l’evidenza. Stanno letteralmente riscrivendo la storia.

Un paio di esempi emblematici. Fino a ieri era indiscutibile che nel 2021 alla Harris fosse stata affidata da Biden la responsabilità della gestione della crisi migratoria ai confini con il Messico. Come riportava Stef W. Kight su Axios, la vicepresidente «si occuperà dell’ondata di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico» e «guiderà gli sforzi con il Messico e il Triangolo settentrionale (Guatemala, Honduras ed El Salvador) per gestire il flusso di minori non accompagnati e famiglie migranti che arrivano alla frontiera in un numero che non si vedeva dall’impennata del 2019». A scanso di equivoci, la Casa Bianca ricordava ai giornalistiche durante la transizione Biden aveva detto che «qualunque fosse stata la necessità più urgente, si sarebbe rivolto alla vicepresidente, e oggi si rivolge alla vicepresidente». Chiaro a tal punto che la stampa aveva cominciato a parlare di Harris «zar dei confini».

Come sia andata è noto ed evidente a tutti: un totale fallimento. E quindi via allo sbianchettamento. Ora che l’immigrazione è uno dei temi su cui la sua candidatura, come quella di Biden, è più vulnerabile, stanno tutti all’unisono dicendo e scrivendo che Harris «zar dei confini» è una menzogna, un'espressione coniata dalla Campagna Trump e dai Repubblicani. Il via alla riscrittura della storia lo ha dato l’ex consigliere di Obama e ora commentatore della Cnn, David Axelrod, che durante un dibattito ha così corretto un ex deputato repubblicano: «lei non era lo zar dei confini. Le è stato assegnato il compito di recarsi nei Paesi che erano la fonte di questi immigrati e cercare di lavorare con loro per rimuovere gli incentivi che spingevano le persone a venire qui (compito in cui comunque la vicepresidente ha fallito, ndr). Ma non è mai stata lo zar del confine. Non era responsabile del confine».

La nuova versione dello stesso giornalista di Axios è che «all'inizio del 2021, il presidente Biden ha arruolato il vicepresidente Harris per aiutarlo con una parte della questione migratoria». Ci viene detto che c’è «confusione sull'esatto ruolo svolto dalla vicepresidente». Per essere ancora più chiaro, Axios ha aggiunto una nota in fondo al nuovo pezzo: «Questo articolo è stato aggiornato e chiarito per notare che Axios è stato tra gli organi di informazione che hanno erroneamente etichettato Harris come “zar dei confini” nel 2021». «Harris, nominata da Biden zar dei confini, ha detto che avrebbe esaminato le cause profonde che guidano la migrazione», scriveva Axios nel 2021. Axios preferisce ammettere un errore che non ha mai commesso pur di non rischiare di fornire argomenti ai Repubblicani contro la Harris, sta in qualche misura sacrificando un pezzo della sua credibilità per mettersi al servizio della candidata democratica.

Ma Axios, come ha ricordato Peter Savodnik su The New Press, è in buona compagnia: «Kamala Harris non è mai stata Border Zar di Biden», titola ora Time, così come USA Today (“Il lavoro di frontiera di Harris riguardava le cause profonde della migrazione; lei non era responsabile”), CBS (“I fatti sul ruolo di Kamala Harris sull’immigrazione nell’amministrazione Biden”) e New York Times (“Perché i repubblicani continuano a chiamare Kamala Harris lo zar dei confini”). In soccorso anche uno dei principali siti di fact-checking, PolitiFact, che ha emesso una bollinatura postuma dichiarando mostly false, per lo più falso, che la Harris sia stata nominata zar dei confini. «L'affermazione contiene un elemento di verità, ma ignora fatti critici che darebbero un’impressione diversa. La consideriamo per lo più falsa».

Ovviamente, come osserva Savodnik, «nessuno nel governo degli Stati Uniti è tecnicamente zar di nulla». Non è un titolo ufficiale, ma spesso un’espressione giornalistica per indicare una posizione di comando creata ad hoc e temporaneamente per la soluzione di un problema specifico.

Dunque, i Repubblicani non hanno fatto altro che chiamare Harris allo stesso modo in cui l'avevano chiamata Axios e altri media. Solo che oggi è scomodo ricordarlo, visto il fallimento dell’amministrazione sul tema. Che Harris sia stata lo zar dei confini, ce lo avevano raccontato gli stessi media che oggi lo negano ed è stato uno dei disastri della presidenza Biden. Ma una cosa è certa, conclude Savodnik, se non fosse stato un fallimento, oggi gli stessi media starebbero celebrando «il più grande zar dei confini mai esistito».

Govtrack, un sito che raccoglie i dati dei membri del Congresso e riporta i voti espressi e le loro presenze durante il mandato, ha cancellato la pagina in cui Kamala Harris veniva definita nel 2019 «la più liberal (di sinistra, ndr) tra tutti i senatori» sulla base appunto dei suoi voti su leggi e risoluzioni. L’opera di bonifica è in corso e durerà. Quando leggete o ascoltate qualcosa da questi media che si presumono autorevoli e imparziali, sappiate che questo è il loro livello di asservimento ai Democratici.