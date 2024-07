Scontrino-choc a Ibiza, "ho speso più del viaggio in aereo"

27 luglio 2024 a

Tra le mete estive più ambite dagli italiani e non solo c'è sicuramente Ibiza. L'isola della Movida spagnola attira da sempre migliaia di turisti che, tra un mojito e una serata in discoteca, trascorrono qualche giorno di relax e divertimento. Ma le innumerevoli attrazioni offerte dall'isola hanno un prezzo. E, a volte, può diventare insostenibile. In un lido di lusso, dove una coppia di influencer napoletani ha speso una follia per qualche ora di relax e sole in spiaggia. Tutto dettagliato sui social, con tanto di pubblicazione dello scontrino. Stiamo parlando di una giornata di maggio, inizio stagione: per cui probabilmente in questi giorni si spenderebbe ancora di più. Protagonisti della vicenda sono Federica e Giuseppe, gli influencer de "Il mio viaggio a Napoli".

I due sono andati in un lido di lusso a Cala Bassa, scorcio di mare stupendo di ibiza. "C'è qualcosa che non va, perché ho pagato più stare qui anziché il volo per venire qua", sostiene Giuseppe. I due, dopo essersi goduti uno champagne di sangria direttamente dai lettini, sono poi passati al pranzo. Il menù prevedeva: prosciutto crudo iberico, frittura di calamari e paella di pesce. Tutto postato sul loro profilo Instagram.

Poi lo scontrino e quindi lo choc: 400 euro da pagare. Solo l'ingresso sarebbe costato 205 euro. Di cui, 40 euro per i lettini e 160 euro per la bottiglia di champagne (obbligatoria). Altri 200 euro circa è costato il pranzo. "Prima di venire qui sappiate che è un po' caro", afferma sorridendo Giuseppe. Una bottiglia d'acqua costa attorno ai 6,50 euro. I due, a quanto pare, non sapevano che i prezzi erano così elevati.