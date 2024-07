Kate Middleton, la rivelazione scuote il Regno Unito: "Come è morta davvero la Regina Elisabetta"

28 luglio 2024 a

a

a

La firma è di Robert Jobson, il titolo della biografia è Catherine, la Principessa di Galles, un attesissimo volume in uscita l’1 agosto e distribuito in Italia da Rizzoli. E la biografia di Kate Middleton, la principessa alle prese con la lotta al tumore, pone la moglie di William sotto una nuova prospettiva e, soprattutto, offre dettagli inediti sulla morte della Regina Elisabetta, confermata da Jobson come dovuta a un tumore.

Kate Middleton, futura regina, emerge dalla biografia come una donna capace di portare serenità e armonia all'interno della famiglia reale, cercando di attutire le tensioni tra William e suo padre, Re Carlo III. Citando fonti ufficiali e informali vicine alla principessa e ben inserite nella casa reale, il libro racconta la storia di Kate, una ragazza che arriva dalla media borghesia inglese, che si innamora di un principe destinato al trono durante gli anni universitari. Insomma, la storia di William e Kate.

"Dietro quel sorriso pubblico scintillante si nasconde una donna determinata, con un'intelligenza acuta e una ferrea determinazione. Un giorno, questa ragazza del Berkshire sarà la consorte di re Guglielmo V, diventando probabilmente la prima vera regina del popolo, dal popolo. Se fosse nata cinquant'anni prima, la sua parabola sarebbe stata impensabile, pura materia da fiaba", scrive Robert Jobson, stando alle anticipazioni del libro che sono state pubblicate dal Daily Mail.

Jobson racconta che "William e suo padre sono forse più vicini ora di quanto non siano mai stati". E spiega che questa ritrovata e per certi versi insperata armonia sia dovuta proprio al ruolo e alla presenza Kate. "È razionale, emotivamente matura, sa far ragionare William. La sua è un'influenza stabilizzante". Amata da Carlo che la considera come una figlia e ricambiata nell’affetto, Kate ha saputo aiutare il marito a superare i traumi familiari. Come detto, tutto ciò si sarebbe rivelato decisivo nel riavvicinarsi al padre nonostante le tensioni. Tra i momenti peggiori, l'aspro litigio sui viaggi in elicottero della famiglia di William con Kate e i bambini, che Carlo non avrebbe voluto. Una preoccupazione legata alla sicurezza condivisa anche dalla regina Elisabetta.

Ma, come detto, la biografia rivela anche che la morte della Regina Elisabetta - avvenuta nel settembre del 2022 - fu dovuta a un tumore. Nel Regno Unito e non solo era già noto che la causa ufficiale di morte, "età avanzata", diffusa dal palazzo non fosse del tutto veritiera. Ora, ecco la conferma, in uno dei volumi più attesi dell'anno.