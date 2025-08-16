William e Kate, via da Windsor: dove si trasferiscono e perché

I principi William e Kate traslocano: entro la fine dell'anno si trasferiranno in una nuova residenza a Windsor. In particolare, abiteranno all'interno del Windsor Great Park, nel Forest Lodge, un cottage storico con otto camere, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Lo ha riferito un portavoce di Kensington Palace. Dietro la loro decisione l'intenzione, secondo osservatori ed esperti reali, di ricominciare dopo "tre anni duri" per la morte della regina Elisabetta e le diagnosi di cancro sia a Kate che a Re Carlo.

"Si tratta della residenza ideale per la loro giovane famiglia, lontano da Buckingham Palace e anche da Windsor Castle", si legge sul Sun. Secondo il tabloid, i principi del Galles starebbero pagando l'immobile e i lavori di ristrutturazione di tasca propria, in modo da evitare di pesare sui contribuenti inglesi. Il Sun, intanto, ha fatto sapere che i lavori minori di ristrutturazione sono già iniziati. Forest Lodge, stando a indiscrezioni, varrebbe circa 16 milioni di sterline sul libero mercato.