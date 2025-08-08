Regno Unito, i ministro per i senzatetto sfratta gli inquilini per incassare di più: lo scandalo

La guerra della sinistra ai proprietari di casa non si combatte solo a Torino, Bologna e Milano. Ma anche all'estero. Per esempio nel Regno Unito, dove il ministro per i senzatetto Rushanara Ali si è dimessa per uno scandalo clamoroso. In pratica, è stata accusata di "ipocrisia" aver affermato di aver sfrattato gli inquilini da un immobile di sua proprietà e di aver poi aumentato l'affitto di centinaia di sterline. La stessa che in precedenza aveva promesso al popolo britannico di "contestare gli aumenti irragionevoli dell'affitto". Come spiegato da lei stessa in una lettera inviata lo scorso giovedì a Sir Keir Starmer, Ali si è dimessa con il "cuore pesante". Ma ripercorriamo passo per passo la vicenda.

Come riporta il Telegraph, mercoledì 6 agosto era emerso che a novembre dello scorso anno quattro inquilini che avevano affittato una casa di proprietà della signora Ali nella zona est di Londra avevano ricevuto un'e-mail in cui veniva comunicato loro con quattro mesi di anticipo che il contratto di locazione non sarebbe stato rinnovato. Subito dopo, l'immobile è stato ripiazzato sul mercato con un affitto di 700 sterline al mese più alto di quello che pagavano prima.