Libano, "raffica di razzi sulla Galilea". Jet israeliani pronti al decollo: la situazione precipita

Rischio di guerra totale in Medio Oriente dopo il blitz con cui Israele ha ucciso il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, che si trovava a Teheran. Secondo il New York Times il terrorista è stato ucciso con una "bomba piazzata mesi fa", questo quanto riporta il New York Times. Khamenei, autorità suprema dell'Iran, ha affermato che "la vendetta è un dovere", promettendo che una reazione militare contro Israele. Benjamin Netanyahu, da par suo, ha assicurato: "Siamo pronti a qualsiasi scenario".

Ed in questo contesto drammatico, ecco che il canale televisivo saudita "Al-Hadth" ha dato cont del lancio di "una raffica di razzi dal Libano verso gli insediamenti della Galilea" in Israele. In precedenza erano stati attivati allarmi aerei in numerosi insediamenti nella zona. Anche al Jazeera ha riferito che le sirene hanno suonato in 9 città della Galilea occidentale, al confine con il Libano, dopo due giorni di calma sul fronte settentrionale in seguito all'assassinio del leader di Hezbollah Fouad Shukr nel sobborgo meridionale di Beirut, l'altro episodio esplosivo degli ultimi giorni, la risposta al raid con cui Hezbollah ha fatto strage di bimbi in un campetto da calcio sulle alture del Golan. Il corrispondente della tv ha confermato il lancio di missili dal Libano verso posizioni israeliane nella Galilea occidentale.

Le sirene, insomma, suonano l'allarme nel nord di Israele. Il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha dichiarato che l'esercito è «in stato di massima allerta". Nessuna modifica alle linee guida civili, ma "siate vigili". Gli Houthi dello Yemen inoltre hanno promesso una "risposta militare alla pericolosa escalation" a loro giudizio provocata da Israele. "Decine di caccia sono già sulle piste di decollo. L'esercito e l'aviazione israeliani sono pronti alla difesa ma anche all'attacco", ha riferito la tv israeliana Canale 12. La tensione, insomma, è alle stelle.