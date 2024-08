Israele, "raid contro un'auto": fatto fuori un altro leader di Hamas

03 agosto 2024 a

Un altro leader di Hamas è rimasto ucciso in un raid israeliano: a comunicarlo l'Idf, che ha dichiarato di aver colpito un veicolo su cui viaggiava una cellula terroristica durante un'operazione a Tulkarem, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito da Hamas, il blitz avrebbe neutralizzato quattro persone, tra cui Haythem Balidi, un leader locale delle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato del gruppo filo palestinese.

Solo pochi giorni fa, Tel Aviv aveva eliminato il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, mentre si trovava in Iran per l'insediamento del nuovo presidente, e Fouad Shukr, detto anche Hajj Mohsin, vice di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Quest'ultimo è stato colpito a Beirut, in Libano. Anche se Israele non ha ufficialmente rivendicato queste uccisioni, Hamas ed Hezbollah non hanno dubbi su chi siano i responsabili.

Come spiega l'agenzia Sata, l'ultima operazione di Israele sarebbe avvenuta sulla strada tra Atil e Zeita, a nord di Tulkarem. Pare che l'auto centrata in pieno trasportasse Balidi e altri "combattenti della resistenza". Altri media arabi hanno scritto che le truppe di terra israeliane stanno operando nella zona e in altre località della Cisgiordania. Nel frattempo Israele si sta preparando per una possibile risposta dell'Iran, che ha annunciato un suo attacco contro Tel Aviv dopo l’uccisione di Haniyeh. Secondo l'emittente israeliana Canale 12, Stati Uniti, Regno Unito, gli Stati del Golfo, Egitto e Giordania sarebbero pronti ad aiutare a intercettare missili e droni qualora venissero lanciati dalla Repubblica islamica e dal Libano.