Israele, "quando attaccheranno Iran e Hezbollah". A Holon un palestinese uccide a coltellate i passanti

I funzionari di Washington e Gerusalemme ipotizzano che l'Iran e i gruppi affiliati, tra cui i libanesi di Hezbollah e gli yemeniti Houthi, possano attaccare Israele già domani, in risposta alle uccisioni del capo militare di Hezbollah, Fouad Shukr, e del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh la scorsa settimana. Lo riporta il sito informativo Axios. Intanto a Holon, a Sud di Tel Aviv, un palestinese ha colpito in varie parti della città armato di coltello, uccidendo due persone.

Il generale Michael Kurilla, capo del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), è arrivato ieri in Medio Oriente, in un viaggio programmato che coincide con i preparativi della difesa per il possibile attacco iraniano. Israele e gli Stati Uniti stanno coordinando una coalizione regionale e internazionale per sventare potenziali attacchi, come è successo quando l'Iran ha lanciato centinaia di droni e missili contro Israele il 13-14 aprile, in risposta all'uccisione di due pasdaran a Damasco, in Siria. Secondo quanto riportano i media israeliani, la rappresaglia iraniana potrebbe essere simile a quella di aprile scorso, ma più vasta nella portata e in coordinamento con Hezbollah in Libano.

"La determinazione dell'Iran è seria nel ritenere il regime israeliano responsabile dei suoi crimini", ha spiegato il ministro degli Esteri di Teheran in carica, Ali Bagheri. "La situazione nella regione dell'Asia occidentale è molto delicata a causa dei continui crimini e delle pericolose avventure della banda criminale che governa a Tel Aviv", scrive ancora su X. Bagheri, che ha invitato i Paesi musulmani della regione ad adottare una posizione decisa contro gli attacchi israeliani.

Come detto, in un clima già di coprifuoco e pre-guerra, gli israeliani devono fare i conti con un nuoto atto terroristico. Un palestinese della Cisgiordania armato di coltello ha colpito in tre punti distinti di Holon, accoltellando i passanti: morti un uomo sulla settantina e una donna di 66 anni. L'autore dell'attacco sarebbe stato olpito a morte da un agente, mentre la polizia israeliano sta scandagliando la zona alla ricerca di complici.