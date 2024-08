Inghilterra, lo specchio fa scoppiare un incendio in casa: "Occhio a dove lo mettete"

05 agosto 2024 a

a

a

Lo specchio, posizionato male in casa, fa scoppiare un incendio pericoloso: la storia, che ha dell'incredibile, arriva dall'Inghilterra. Protagonisti della vicenda Sam Wilkinson, infermiera inglese di 48 anni, e il suo compagno Michael. La loro camera da letto ha preso fuoco per via di un banale specchio. La donna si trovava in casa insieme al compagno quando lui ha cominciato a sentire uno strano odore.

"Stavo lavorando in ufficio - ha detto Michael, come riportato dal New York Post - che è proprio sotto la stanza che ha preso fuoco. E sentivo odore di bruciato, ma delicato, come quando si brucia un toast. Ho controllato il ventilatore per vedere se si fosse surriscaldato, poi sono sceso a controllare se qualcuno stesse cucinando, e in quel momento ho sentito l'allarme antincendio scattare al piano di sopra". A quel punto, l'uomo è andato a svegliare la compagna e i due sono corsi fuori dalla casa, chiamando i soccorsi.

"Stiamo scappando tutti". Nunzia De Girolamo: caos e panico negli studi Rai di Roma

Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l'incendio si espandesse in altre stanze della casa. Tuttavia, molte delle cose che si trovavano nella camera interessata dal rogo, come la televisione, sono andate distrutte. Carbonizzate dalle fiamme. Sono stati proprio i vigili del fuoco, poi, a spiegare alla coppia cosa avesse innescato l'incendio. La "colpa" è stata della luce del sole proveniente dalla finestra, che riflettendosi sul piccolo specchio usato da Sam per truccarsi ha dato fuoco alle tende. Di qui il suggerimento: attenzione a dove si posiziona lo specchio in casa.