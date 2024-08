Russia, Medvedev: "Avanzate fino a Kiev e oltre", l'ordine da Mosca

08 agosto 2024 a

a

a

Dopo che gli attacchi dell’Ucraina hanno colpito i territori della Federazione russa, in particolare la regione di Kursk come è accaduto ieri, anche le truppe di Mosca devono cambiare obiettivo: lo scrive su Telegram l’ex leader russo Dmitry Medvedev, attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, con i suoi consueti toni incendiari. "Da questo momento in poi l’operazione militare speciale (il modo con cui Mosca continua a chiamare l’offensiva russa in Ucraina, ndr) dovrebbe acquisire un carattere dichiaratamente extraterritoriale. Questa non è più solo un’operazione per restituire i nostri territori ufficiali e punire i nazisti.

È possibile e necessario recarsi nelle terre dell’Ucraina ancora esistente. A Odessa, a Kharkov, a Dnepropetrovsk, a Nikolaev. A Kiev e oltre. Non dovrebbero esserci restrizioni nel senso di determinati confini riconosciuti del Reich ucraino", scrive lo stretto alleato del presidente Vladimir Putin. Intanto l’ambasciata ucraina in Messico ha chiesto al governo messicano di arrestare il leader russo Vladimir Putin se parteciperà alla cerimonia di insediamento della presidente eletta Claudia Sheinbaum, a cui è stato invitato. La delegazione di Kiev, che ha definito Putin un "criminale di guerra", ha anche ringraziato il Messico per aver invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la cerimonia del primo ottobre.

"Siamo fiduciosi che il governo messicano rispetterà in ogni caso il mandato di arresto internazionale consegnando Putin all’organismo giudiziario delle Nazioni Unite all’Aia", ha affermato in un comunicato l’ambasciata ucraina. Juan Ramon de la Fuente, scelto per essere ministro degli Esteri di Sheinbaum, ha affermato che è un "protocollo standard" invitare all’inaugurazione i leader di tutti i paesi con cui il Messico condivide relazioni diplomatiche, comprese Russia e Ucraina. Sheinbaum, destinata a diventare la prima donna presidente del Messico, ha ottenuto una vittoria storica alle elezioni generali del 2 giugno e inizierà il suo mandato di sei anni a ottobre.