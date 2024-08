Usa 2024, Donald Trump lancia l'allarme: "Siamo vicini a una guerra mondiale"

08 agosto 2024 a

Crollo delle borse, guerra in Ucraina che ormai imperversa da anni e, ancora, l'escalation sempre più preoccupante in Medioriente. Il tutto qualche mese prima dell'elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il nuovo inquilino della Casa Bianca sarà infatti l'attore principale che dovrà destreggiarsi in questo complicato scenario geopolitico. Da una parte abbiamo Donald Trump, il candidato repubblicano che è sopravvissuto a un attentato. Dall'altra, invece, Kamala Harris. La democratica ha sostituito Joe Biden nella sfida al tycoon. In origine doveva trattarsi di un avvicendamento naturale, con la giovane delfina che avrebbe dovuto acquisire sempre più popolarità e, quindi, subentrare all'anziano "Sleepy Joe".

Donald Trump, conscio di quello che sta accadendo fuori dal suo Paese, ha lanciato un monito agli americani e ai suoi futuri elettori. Il mondo è "vicino a una guerra mondiale" e "abbiamo gente che non sa come gestirla". Lo ha detto Donald Trump, all'inizio della conferenza stampa che l'ex presidente sta tenendo a Mar-a-Lago. "Il nostro Paese è in una situazione pericolosa come mai, interna ed esterna", ha detto il tycoon, puntando il dito contro l'attuale leadership della Casa Bianca.

Il tycoon si è poi scagliato contro la sua sfidante alla Casa Bianca Kamala Harris. "Noi abbiamo una persona che non ha ricevuto un voto come presidente ed è in corsa - ha spiegato il repubblicano -, a noi va bene, ma prima ci hanno dato Joe Biden, e ora ci hanno dato qualcun altro".