Israele, sinistra sciacalla sul raid: "Via l'ambasciatore da Tel Aviv"

11 agosto 2024 a

a

a

Rieccoli. La tragedia rianima lo sciacallaggio di sinistra. Israele bombarda una scuola di Gaza, muoiono un centinaio di persone tra cui una dozzina di bambini (Gerusalemme assicura di aver puntato solo terroristi), e 5Stelle, Verdi e Sinistra attaccano il governo italiano, complice, secondo loro, del «genocidio». Verso sera si è accodato anche il Pd, che avrebbe voluto incolpare fin da subito il centrodestra, ma su questi temi i dem temono di perdere voti, quindi a volte temporeggiano. Alla fine però Elly Schlein non ce l’ha più fatta: «Non è accettabile continuare ad assistere a quello che sta accadendo a Gaza. Dalla presidente Meloni ci aspettiamo la più ferma condanna e un impegno diplomatico serio, che fin qui è stato debole. Torniamo a chiedere all’Italia e all’Ue il riconoscimento dello Stato di Palestina». I drammi, per i compagni, sono a senso unico. Quelli provocati dai terroristi di Hamas hanno meno valore. Parte della sinistra poi torna alla carica per cancellare gli accordi di collaborazione con Israele, come gli studenti pro-Hamas che si sono alternati nell’occupazioni delle Università. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Andrea Valle