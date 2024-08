Donald Trump, provocazione con Elon Musk: occhio a questo video

16 agosto 2024 a

Donald Trump ed Elon Musk che ballano insieme sulle note di "Stayin Alive" dei Bee Gees: questo il video pubblicato dal tycoon ed ex presidente americano sul suo account su X. Si tratta, ovviamente, di un filmato generato dall'Intelligenza Artificiale, che ha comunque generato un'ondata di commenti ironici sulla piattaforma. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Si vede che è IA perché la giacca cambia colore". Come se fosse veramente quello l'unico particolare che fa pensare a un falso.

Un altro utente, invece, sempre ironicamente ha scritto: "Gli haters diranno che è IA". E ancora: "E' reale?". Il video, in precedenza, era già stato pubblicato dallo stesso Musk sul suo profilo. Secondo alcuni, l’intento dell'imprenditore è sottolineare la vicinanza politica al tycoon. Trump, tra l'altro, di recente è stato ospite di Musk su X in una conversazione pubblica.

La chiacchierata tra i due, solo audio, è durata poco più di due ore. L'ex presidente, in corsa per un altro mandato alla Casa Bianca, ha parlato di politica estera e di politica interna. Milioni le persone in ascolto: “Finora la conversazione tra Elon Musk e Donald sarebbe stata ascoltata da 16,4 milioni di persone, 84 milioni le visualizzazioni sul post, 319 mila i commenti, 111 mila i ‘retweet’, 374 mila i ‘Mi piace’”, aveva scritto Musk.