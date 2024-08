Medioriente, fine dei colloqui a Doha. E spunta un video di Hezbollah. "Guerra in tutta Palestina"

16 agosto 2024 a

Dopo i due giorni di colloqui a Doha su Gaza arrivano i primi resoconti di quanto affrontato al tavolo. E nei prossimi giorni - come riferiscono i media israeliani - ci saranno altri colloqui e quindi un nuovo vertice. In una nota congiunta di Egitto, Usa e Qatar si legge che "non c'è più tempo da perdere né scuse da parte di nessuno per ulteriori ritardi. È ora di rilasciare gli ostaggi e i prigionieri, di iniziare il cessate il fuoco e di attuare questo accordo". I tre paesi mediatori hanno inoltre sottolineato che "la strada è ora tracciata per ottenere questo risultato, salvare vite umane, portare sollievo alla popolazione di Gaza e allentare le tensioni regionali".

In particolare, l'emiro del Qatar, Al Thani ha "esortato l'Iran alla de-escalation e ha sottolineato la necessità di mantenere la calma", ha detto un diplomatico in quanto l'obiettivo è quello di non compromettere in futuro possibili risultati nei prossimi colloqui. È quanto hanno riferito al Washington Post due diplomatici a conoscenza dei contenuti dello scambio di ieri tra Al Thani e il ministro degli Esteri di Teheran, Ali Bagheri Kani. Intanto, al Mayadeen, la rete del gruppo libanese filoiraniano riporta il video molto inquietante pubblicato da Hezbollah che mostra un'ampia rete di tunnel che custodisce rampe di lancio di missili, in vista di un possibile attacco congiunto con l'Iran contro Israele.

Il video della durata di 4 minuti e mezzo e intitolato "Le nostre montagne, le nostre roccaforti", - come riporta il Corriere della Sera - mostra presunti membri di Hezbollah, perfettamente equipaggiati, che si spostano in moto nella rete dei tunnel con il versetto del Corano: "Preparate contro di loro tutto il potere che potete", aggiunge al Mayadeen. Secondo i sottotitoli in inglese, una voce fuori campo minaccia Israele di "una realtà e un destino che non si aspetta" in una guerra "in tutta la Palestina, dal confine del Libano a quello giordano, fino al Mar Rosso, da Kyrat Shmona a Eilat", comprendendo le città israeliane agli estremi nord e sud dello Stato ebraico.