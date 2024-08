Germania, "accoltellati a caso": 3 morti e 5 feriti in piazza a Solingen, "è terrorismo"

24 agosto 2024 a

Germania sotto choc: è di 3 morti e 5 feriti gravi il bilancio provvisorio di un attacco con coltello da parte di una persona non ancora fermata e identificata nella città di Solingen in Germania. L'uomo, in fuga, ha "accoltellato persone a caso" ma mirando sempre deliberatamente al collo, per uccidere.

L'attacco è avvenuto in occasione dei festeggiamenti per i 650 anni della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, a Fonhof, una piazza del centro. La festa è stata sospesa. Sul posto sono intervenuti decine di agenti con mezzi speciali e un elicottero sta sorvolando la zona alla ricerca dell'autore dell'attacco.

Secondo la polizia, come riporta Bild, non si sarebbe trattato dell'aggressione da parte di un folle ma di un attacco probabilmente a sfondo terroristico. Secondo le informazioni, l'autore avrebbe aggredito i visitatori direttamente davanti al palco. Le vittime sarebbero una donna e due uomini provenienti da Solingen e Düsseldorf. "L'aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello. Ecco perché attualmente presupponiamo un attacco. Al momento si contano tre vittime. Un gran numero di persone sta cercando l'aggressore. Vogliamo davvero arrestare l'autore del reato. Ma contemporaneamente sono in corso anche le indagini, la scientifica e le interviste ai testimoni", ha detto l'ispettore capo Sascha Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal.

"Stasera siamo tutti sotto choc a Solingen, spavento e grande tristezza". Così, su Facebook, il sindaco della cittadina tedesca, Tim Kurzbach. "Volevamo festeggiare tutti insieme l'anniversario della nostra città e ora dobbiamo piangere morti e feriti. Mi spezza il cuore che ci sia stato un attentato alla nostra città e ho le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso. Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la loro vita".

"Terribile, orribile, quello che è successo a Solingen. Soprattutto, auguro che i feriti di questo terribile attentato sopravvivano e che i parenti abbiano molta forza. Speriamo che l'autore venga catturato rapidamente. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono sul posto in questo momento", scrive su X la deputata della Cdu Serap Güler.