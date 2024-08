Ucraina, Podolyak: "L'impero russo subirà la morte da mille tagli"

24 agosto 2024 a

Continua l'offensiva ucraina in terra russa. E a far discutere sono le parole su Instagram del consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, nel giorno del 33mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina: "L'impero russo sanguinerà da mille tagli, si ammalerà e marcirà dall'interno, fino a quando parti del suo corpo inizieranno a cadere". E ancora: "Non tutte le generazioni hanno l'opportunità di assistere alla morte di un impero. Proprio quell'impero che ama vendere morte e violenza... Siamo stati davvero fortunati a diventare non testimoni ma partecipanti diretti per la seconda volta. Dopo l'impero sovietico, è tempo di deporre nella bara il suo erede: quello russo. Perché questo è uno sviluppo storico obbligatorio e irreversibile - si legge nel messaggio -. Nonostante tutte le strane riflessioni analitiche sulla stabilità e sulle risorse della Russia, che sembrano permetterle di sopravvivere alla lunga guerra aggressiva che ha iniziato, non è così. Non è affatto così. E in ogni caso, non ci sarà più la Russia nella sua forma attuale... Tra l'altro, abbiamo imparato diverse lezioni dagli anni Ottanta".

Intanto le difese aeree russe hanno abbattuto ieri sera tre missili ucraini sul territorio della regione di Kursk: lo ha reso noto su Telegram il governatore ad interim della regione, Alexey Smirnov, come riporta la Tass. "Tre missili ucraini sono stati distrutti nei cieli della regione di Kursk ieri nella tarda serata - si legge nel messaggio -. Grazie ai combattenti della difesa aerea e ai protettori delle frontiere!".