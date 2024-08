Taiwan si prepara all'attacco della Cina

27 agosto 2024 a

Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, è atteso oggi a Pechino per vedere il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. In cima all’agenda ci sono le tensioni nel Mar cinese meridionale, il dossier Corea del Nord, il conflitto in Medio Oriente e quello in Ucraina, con la rafforzata cooperazione tra Pechino e Mosca. L’obiettivo, hanno detto da Washington, è «chiarire le percezioni errate ed evitare che questa competizione sfoci in un conflitto».

Le tensioni del Mar cinese meridionale riguardano anche Taiwan e l’isola democratica ha effettuato ieri delle esercitazioni con missili anti-anfibi come parte della strategia per rimanere mobile e letale nel tentativo di scoraggiare un attacco dalla Cina, che rivendica l'isola democraticamente governata come proprio territorio da sottoporre al suo controllo con la forza, se necessario. Le truppe di Taipei hanno sparato missili lanciati da tubi, tracciati otticamente e guidati da filo, noti come missili TOW 2A, montati su Humvee M1167, contro bersagli galleggianti al largo di una spiaggia nella contea di Pingtung durante i due giorni di esercitazioni.