Taiwan, Sullivan in Cina e Pechino minaccia gli Usa: "Fine della collusione militare"

Gli Stati Uniti pongano fine alla "collusione" con Taiwan. È la richiesta che l'alto ufficiale cinese dell'esercito Zhang Youxia, generale che è uno dei due vicepresidenti della Commissione militare centrale, ha fatto al consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan durante il loro incontro avuto nell'ambito della visita di Sullivan in Cina.

Promuovere quella che la Cina chiama la riunificazione di Taiwan con la terraferma è "la missione e la responsabilità" delle forze armate cinesi, ha detto Zhang secondo una dichiarazione diffusa dal ministero della Difesa di Pechino. "La Cina chiede agli Stati Uniti di porre fine alla collusione militare tra gli Stati Uniti e Taiwan, di smettere di armare Taiwan e di smettere di diffondere false narrazioni su Taiwan", è la posizione espressa da Pechino, senza specificare quali siano queste false narrazioni. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, Sullivan e Zhang hanno "riconosciuto i progressi nelle comunicazioni fra gli eserciti sostenute e regolari degli ultimi 10 mesi". Per quanto riguarda Taiwan, invece, la dichiarazione degli Stati Uniti si limitava a dire che Sullivan ha sottolineato l'importanza della pace e della stabilità tra le due sponde dello Stretto.

L'incontro è giunto a conclusione del viaggio di 3 giorni in Cina di Sullivan, il suo primo come consigliere per la sicurezza nazionale, volto a mantenere la comunicazione per evitare che le divergenze su Taiwan e altre questioni sfocino in un conflitto. Entrambi i governi sono desiderosi di mantenere le relazioni su un piano di parità in vista del cambio di presidenza degli Stati Uniti a gennaio. "La vostra richiesta di incontrarmi dimostra il valore che attribuite alla sicurezza militare e alle relazioni tra i nostri eserciti", ha detto Zhang nel breve discorso di apertura. Quanto a Sullivan, ha affermato che "è raro che abbiamo l'opportunità di avere questo tipo di scambio" e ha sottolineato "la necessità di gestire responsabilmente le relazioni tra Stati Uniti e Cina".

L'incontro è avvenuto un giorno dopo che la Casa Bianca aveva dichiarato che entrambi Usa e Cina pianificheranno una telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Joe Biden nelle prossime settimane. Non è stato indicato se i due leader potrebbero incontrarsi di persona prima che Biden lasci lo Studio Ovale. L'annuncio ha fatto seguito ai colloqui di Sullivan in questo viaggio, un giorno e mezzo di incontri con Wang Yi, ministro degli Esteri e massimo responsabile della politica estera del Partito Comunista cinese al potere. Gli Stati Uniti non riconoscono Taiwan come Paese indipendente, ma sono il principale fornitore di armi per la sua difesa. La Cina e Taiwan si sono divise nel 1949, al termine di una guerra civile che ha portato i comunisti al potere in Cina. I nazionalisti rivali fuggirono a Taiwan, dove istituirono un governo sull'isola a circa 160 chilometri attraverso lo Stretto di Taiwan dalla costa cinese.