Biden in spiaggia, il video che fa impazzire gli americani: "Troppo lento, forse..."

Una vacanza che non s'ha da fare, quella di Joe Biden. Il presidente uscente degli Stati Uniti, a 81 anni, si è tirato fuori dalla corsa per le presidenziali di novembre. Una rinuncia probabilmente obbligata, visto il pressing del Partito democratico terrorizzato dai sondaggi che vedevano lo sfidante repubblicano Donald Trump nettamente avanti.

Lasciato il posto a Kamala Harris, il vecchio Joe è stato pizzicato in spiaggia in Delaware (non esattamente la Florida...), seduto placidamente sulla sdraio, in boxer e cappellino. Sotto l'ombrellone, legge qualche giornale e, forse, pure qualche report, insieme alla first lady Jill (in prima fila alla Convention di Chicago per lanciare la nomination della attuale vice del marito), e saluta i passanti che gli fanno ciao ciao con la manina passeggiando in riva all'oceano Atlantico.

Video e foto sono diventate rapidamente virali sui social. Tanti elettori americani, probabilmente filo-trumpiani e sicuramente velenosi, fanno notare i movimenti lentissimi di Biden e qualcuno maliziosamente chiede: "Eccesso di relax?".

C'è anche chi critica pesantemente il presidente democratico per la sua assenza in un momento caldo e cruciale non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo. "Nel mezzo della peggiore crisi migratoria della storia, dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente e nella settimana in cui i mercati mondiali sono crollati, il presidente andò a riposarsi su una spiaggia nel Delaware". Accuse eccessive?