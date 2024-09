Russia, il mistero dell'elicottero precipitato: "Nessun sopravvissuto", 22 morti

01 settembre 2024 a

a

a

Dramma in Russia. I soccorritori hanno localizzato un elicottero scomparso nell'estremo oriente della Russia con 22 persone a bordo, hanno detto i funzionari. Il ministero russo per le Emergenze ha affermato che finora sono stati ritrovati 17 corpi. Si presume che tutte le persone a bordo siano morte, ha riferito l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, citando il Ministero delle Emergenze.

Il ministero ha scritto su Telegram che il relitto era stato visto dai soccorritori dall'alto. L'elicottero Mi-8 è decollato sabato vicino al vulcano Vachkazhets, ma non è arrivato a destinazione come previsto. Il Mi-8 è un elicottero bimotore progettato negli anni '60. È ampiamente utilizzato in Russia, dove gli incidenti sono stati frequenti, così come nei paesi vicini e in molte altre nazioni. "I corpi di 17 persone sono stati trovati domenica sul luogo dello schianto di un elicottero russo Mi-8 nella penisola orientale della Kamchatka", ha detto il ministero russo per le emergenze, secondo quanto riportato da Sputnik.

Zelensky rimuove il capo dell'aeronautica di Kiev. "Chi ha abbattuto l'F-16 americano", un drammatico sospetto

"Ad oggi sono stati ritrovati 17 corpi. La ricerca continua", si legge nel comunicato. Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio a bordo - riporta la Tass - sono morti. A bordo c'erano 22 persone. Fra loro ci sarebbero anche il direttore finanziario della Federcalcio russa, Arseny Zamyatin, e sua moglie.