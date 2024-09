Russia, invasione aerea in Romania e Lettonia: la mossa spregiudicata di Putin

08 settembre 2024 a

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania, membro della Nato, ed è arrivato fino al lago di Razim. Da Bucarest, il ministero della Difesa ha confermato che il velivolo ha abbandonato il suolo romeno senza essere abbattuto. Al momento, alcune squadre speciali stanno monitorando la zona in prossimità del lago. L'obiettivo delle forze armate è rintracciare il luogo del possibile impatto di un secondo drone.

"La Nato condanna la violazione notturna dello spazio aereo russo nello spazio aereo rumeno. Sebbene non abbiamo informazioni che indichino un attacco intenzionale da parte della Russia contro gli Alleati, questi atti sono irresponsabili e potenzialmente pericolosi". Lo scrive il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, dopo che un drone russo la notte scorsa è entrato nello spazio aereo della Romania, arrivando fino al lago di Razim, a ridosso della frontiera con l'Ucraina.

Non solo Romania, Anche dalla Lettonia è arrivata la notizia di un drone russo schiantato sul proprio territorio. "Un drone militare russo si è schiantato ieri nella parte orientale della Lettonia. È in corso un'indagine. Siamo in stretto contatto con i nostri alleati". Lo scrive su X il presidente lettone Edgars Rinkevics, sottolineando che "il numero di questi incidenti sta aumentando lungo il fianco orientale della Nato" e facendo appello ad "affrontarli collettivamente".

Intanto le forze russe hanno occupato il centro di Kalinovo, nel Donetsk. Lo comunica la Tass. "Il centro di Kalinovo, nella Repubblica Popolare del Donetsk, è stato liberato al termine di un'azione" delle forze armate, fa sapere il ministero della difesa russo.