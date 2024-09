Usa, Taylor Swift si schiera: "Voterò Kamala Harris", la foto con cui colpisce Trump

11 settembre 2024 a

a

a

"Come molti di voi, ho guardato il dibattito stasera. Io darò il mio voto a Kamala Harris nelle elezioni presidenziali 2024": Taylor Swift, popstar americana nota in tutto il mondo, si è schierata a favore della candidata dem alle prossime elezioni negli Usa. Il suo messaggio, pubblicato sul suo account Instagram, seguito da 283 milioni di follower, è arrivato mentre si teneva il primo dibattito televisivo tra la Harris e il suo sfidante, il repubblicano nonché ex presidente Donald Trump. A corredo del suo messaggio, la Swift ha postato una sua foto insieme a uno dei suoi tre gatti.

Secondo gli analisti, la scelta della foto da parte della star non è stata affatto casuale. Nei giorni scorsi, infatti, il vice di Trump, il senatore dell’Ohio JD Vance, aveva detto che le “donne senza figli sono solo gattare che non dovrebbero avere diritto di voto”. L'endorsement della cantante, in ogni caso, è stato un colpo basso per il tycoon, che è stato informato dal suo staff poco prima di incontrare i giornalisti dopo il dibattito tv con Harris.

"Sarà il peggior presidente di sempre": Trump attacca Kamala, com'è finito duello tv

Nel post, che ha ottenuto più di un milione di like dopo appena tre minuti dalla pubblicazione, la Swift ha scritto: "Voterò per Kamala Harris perché lei lotta per i diritti e le cause in cui credo, e che hanno bisogno di una guerriera per sostenerle. Penso che lei (Harris, ndr) sia ferma, sia una leader e credo che possiamo fare molto di più in questo Paese se saremo guidati dalla calma e non dal caos. Sono così rincuorata e impressionata dalla sua scelta di aver indicato come compagno Tim Walz, che si è schierato in difesa dei diritti Lgbtq+, la fecondazione in vitro e i diritti delle donne a decidere del proprio corpo".