Israele, arrestato un civile ebreo: "Reclutato dall'Iran per uccidere Netanyahu"

Un civile israeliano è stato arrestato il mese scorso con l'accusa di essere stato reclutato dall'Iran per assassinare i membri del governo israeliano come il primo ministro, il ministro della Difesa o il capo dello Shin Bet. Lo afferma la polizia israeliana in una nota. Il sospettato è stato introdotto clandestinamente in Iran due volte e ha ricevuto un pagamento per svolgere le missioni. Il sospettato è stato incriminato oggi.

Secondo le indagini dello Shin Bet e della polizia, il civile ebreo israeliano era un uomo d'affari che ha vissuto per lunghi periodi in Turchia, dove ha avuto relazioni commerciali e sociali con cittadini turchi e iraniani. Nell'aprile 2024, il sospettato ha accettato, tramite la mediazione di due turchi, Andrey Farouk Aslan e Junayd Aslan, di incontrare un ricco uomo d'affari che viveva in Iran di nome Eddy, per promuovere l'attività commerciale, afferma lo Shin Bet. Il sospettato si è recato nella città turca di Samandag, vicino alla Siria, e ha incontrato due rappresentanti inviati dall'uomo d'affari iraniano, secondo lo Shin Bet. A Samandag, il sospettato israeliano e l'iraniano hanno avuto una telefonata, dopo che quest'ultimo non è stato in grado di lasciare l'Iran.

A maggio 2024, lo Shin Bet afferma che il sospettato si è recato in Turchia per incontrare Andrey, Junayd e i due rappresentanti di Eddy. Dopo che l'uomo d'affari iraniano non è stato apparentemente in grado di lasciare l'Iran e di recarsi in Turchia, l'uomo israeliano è stato introdotto clandestinamente in Iran tramite un valico di frontiera vicino alla città di Van, nella Turchia orientale, afferma l'agenzia di sicurezza. All'interno dell'Iran, l'uomo israeliano ha incontrato Eddy e un'altra persona di nome Khwaja, che si è presentata come membro delle forze di sicurezza iraniane. Anche il sospettato israeliano si è presentato come cittadino israeliano durante un incontro a casa di Eddy in Iran, secondo l'indagine.

Durante quell'incontro, Eddy ha suggerito al sospettato israeliano di svolgere varie missioni in Israele per il regime iraniano, tra cui inviare denaro o una pistola in luoghi specifici, scattare foto di aree pubbliche affollate e minacciare civili israeliani che operano anche per conto dell'Iran e non hanno svolto le loro missioni, ha scoperto lo Shin Bet. L'agenzia di sicurezza afferma che a casa di Eddy, l'uomo israeliano ha incontrato funzionari dell'intelligence iraniana, che gli hanno chiesto di "promuovere attacchi di assassinio" contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, o il ministro della Difesa Yoav Gallant, o il capo dello Shin Bet Ronen Bar.