Bolletta acqua, "se sentite questo rumore in bagno...": siete rovinati

Un particolare suono proveniente dal water di casa dovrebbe mettere in allerta chi in quella casa ci abita: a lanciare questo avvertimento è stato un content creator esperto di manutenzione domestica su TikTok. Se non si presta attenzione a questo preciso suono potrebbero poi verificarsi dei seri guai non solo per il portafoglio, ma anche nell'ottica di spreco dell'acqua.

L'utente specializzato in consigli per la manutenzione domestica ha registrato un video per l'account di TikTok di The Gibbons Group (@therealestatefamily), un'agenzia immobiliare con sede nel Maryland. E proprio attraverso questo filmato ha messo in guardia i cittadini che hanno una casa a cui badare. "Sentite quel suono lì?", chiede durante il video, fermandosi per qualche secondo per far ascoltare bene il suono dell'acqua che arriva da dietro il water. "Se quel suono continua, vi ritroverete con una grossa bolletta dell'acqua - ha proseguito - quindi non lasciate che questo suono continui a risuonare nei vostri bagni".

Come spiegato anche dalla rivista Architectural Digest, il rumore dell'acqua che scorre dietro al water si dovrebbe sentire solo quando si tira lo sciacquone. Se lo si sente anche in altri momenti, e pure in maniera piuttosto forte, allora bisogna allarmarsi. In quest'ultimo caso, infatti, si tratterebbe di perdite che possono dipendere da diversi fattori e che richiedono un intervento nella cassetta del water. La rivista, poi, dà un suggerimento importante su eventuali interventi: "È importante non mischiare componenti poiché la maggior parte dei water è configurata per funzionare in modo ottimale con parti della stessa marca".